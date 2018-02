Veertiger rijdt buurman aan: Ford Kuga kwijt 16 februari 2018

Een veertiger uit Blankenberge kreeg gisteren een jaar cel met uitstel onder voorwaarden omdat hij zijn buurman opzettelijk aanreed en plette tegen de muur.





Op 18 maart vorig jaar kwam C.D. thuis in de L. Nuytemanslaan in Blankenberge. Hij zag dat hij niet meer voor de deur kon parkeren omdat alle plaatsjes ingenomen waren. Om altijd een plaatsje vrij te hebben zette hij er altijd zijn bromfiets in de plaats van zijn auto maar dat was hij vergeten. Toen hij thuiskwam zag hij dat zijn buurman R., met wie hij al jaren op voet van oorlog leefde, er geparkeerd stond.





Hij begon als een gek te toeteren tot zijn buurman erbij kwam. Er ontstond een ruzie en de buurman weigerde zijn auto te verzetten. Daarop stapte de veertiger terug in zijn Ford Kuga en reed op volle snelheid vooruit de oprit op. Hij plette R. tussen de auto en de gevel. De man liep diverse verwondingen op en herstelt een jaar na de feiten nog steeds. Aanvankelijk werd de veertiger vervolgd wegens poging doodslag, maar het is niet bewezen dat hij de man ook wilde doden. Hij moet zijn buurman nu wel een schadevergoeding betalen en zijn Ford Kuga werd verbeurd verklaard. (JHM)