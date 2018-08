Veel belangstelling voor Paravangfeesten 06 augustus 2018

02u34 0 Blankenberge Blankenberge was gisteren opnieuw het decor voor de jaarlijkse Paravangfeesten. Traditioneel wordt de havenbuurt dan ondergedompeld in een authentieke maritieme sfeer waar jong en oud van kunnen genieten.

Duizenden bezoekers waren van de partij om de visserstradities- en folklore van nabij te ontdekken. De hele dag door werden oude ambachten en volksspelen gedemonstreerd, er waren optredens van zanggroepen én er waren zeemanslieden van over de hele wereld te horen.





Ook een tentoonstelling over de havenbuurt anno 1900 lokte heel wat nieuwsgierigen. Verder konden liefhebbers ook proeven van versgebakken vis. Ook het leren pellen van garnalen, een echte ambacht, was een optie. "De Paravangfeesten is een moment waarop we het vissersverleden van Blankenberge in de kijker zetten. Het monument dateert al van 1908 en is één van de visitekaartjes van onze kuststad", zegt schepen van Toerisme en Erfgoed Philip Konings (Open Vld). (MMB)