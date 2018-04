Vechtende caféganger krijgt 8 maanden 04 april 2018

Een veertiger heeft acht maanden cel gekregen omdat hij tweemaal op dezelfde wijze door het lint ging in een bar waar hij te veel gedronken had. L.N. sloeg op 25 april 2015 een klant in een café een oogkasbreuk omdat hij in slaap gevallen was en de klant hem gewekt had. En op 11 september 2015 ging hij in bar De Mansarde in Blankenberge opnieuw om dezelfde reden door het lint. Alweer dronk L.N. te veel en viel in slaap. Cafébaas M. wilde hem wekken, maar daarop ontstak hij in een razernij. Hij gooide vier zware Hoegaardenglazen naar M. en gooide met barkrukken. Die raakte daarbij gewond aan de pols. L.N. vindt echter dat hem geen schuld treft. "Ik heb diabetes en val daarom makkelijker in slaap. Als ze me hadden laten doen was er geen discussie geweest, ook niet over de rekening nadien", zei hij.





De rechter veegde dat argument van tafel.





(JHM)