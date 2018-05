Vandalen saboteren kraan rooiwerken NOCHTANS PLANT STAD KOMENDE JAREN 1.000 NIEUWE BOMEN AAN MATHIAS MARIËN

18 mei 2018

02u58 0 Blankenberge Vandalen hebben woensdagnacht de kraan voor rooiwerken in Blankenberge gesaboteerd. Aannemer Frederik Devroome reageert vol onbegrip. "Gelukkig konden we de sabotage tijdig opmerken. Als we de kraan hadden gestart, was die onbestuurbaar geworden." De schade loopt in de duizenden euro's.

In opdracht van de stad Blankenberge is een aannemer sinds woensdag bezig met het rooien van in totaal zo'n 550 bomen. In een eerste fase sneuvelen bomen in de omgeving van de Sint-Elooistraat. Het is daar dat aannemer Frederik Devroome gisterenochtend een vervelende ontdekking deed. Bij het hervatten van de werken zag de man hoe er heel wat olie uit de kraan lekte. "Enkele ogenblikken later zag ik hoe verschillende leidingen volledig waren doorgeknipt. Pure sabotage", zegt Frederik. Hij legde meteen de machine stil en verwittigde de politie. Die is een onderzoek gestart.





Hydraulische olie

In de tussentijd was de brandweer ter plaatse gekomen om de grote plas hydraulische olie op te kuisen. Bij het stadsbestuur reageren ze ontgoocheld op de sabotage.





"Ik begrijp er niks van", zegt schepen van Milieu Patrick De Klerck (Open VLD). "Er was op voorhand wel wat protest uit bepaalde hoeken, maar de bewoners zelf reageerden begripvol. We rooien de bomen dan ook niet zomaar. Naast een deel zieke en oude bomen, zorgden de wortels voor problemen. Ze duwden voetpaden omhoog, wat dan weer leidde tot struikelpartijen. Ook voor werken aan de nutsvoorziening moesten wat bomen wijken. Dus ja, het rooien van de ruim 500 bomen is noodzakelijk", aldus De Klerck. Het stadsbestuur voorziet bovendien 'vervanging'. "De komende jaren komen er in Blankenberge zo'n 1.000 nieuwe bomen bij op verschillende locaties. Er is dus geen reden om de huidige werken te saboteren. Iedereen kan op beide oren slapen voor de 'groene' toekomst van Blankenberge." Voor aannemer Frederik Devroome is de vandalenstreek alvast een dure grap. "De herstellingskosten lopen snel op tot 4.000 euro. Daarbovenop komen nog de kosten van een dag verloren werk". Volgens Devroome is het een groot geluk dat de sabotage tijdig werd opgemerkt. "Als we de kraan hadden gestart, was die onbestuurbaar geworden. In het slechtste geval waren we een huis binnengereden. De vandalenstreek kon dus veel grotere gevolgen gehad hebben", klinkt het.





Gemeenteraadslid

Uit verschillende hoeken wordt gefluisterd dat gemeenteraadslid Tanguy Veys (Beter Blankenberge) meer zou weten over de sabotage. Hij werd in de loop van woensdagmiddag én gisterenochtend gesignaleerd in de buurt. Veys steekt zijn ongenoegen over het rooien van de bomen niet onder stoelen of banken. Hij ontkent echter elke betrokkenheid. "Akkoord, ik ben tegen het kaalplukken van Blankenberge. Maar waarom zou ik de aannemer viseren? Het is het stadsbestuur die de beslissing nam. Men vergist zich van vijand", zegt Veys. De werken zullen in principe vandaag terug aangevat worden.