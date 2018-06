Vandalen bekladden voetgangerstunnel 14 juni 2018

Vandalen hebben de voetgangerstunnel onder de spoorweg langs de Zinderdreef beklad met graffiti. Opvallend is dat de tunnel enkele maanden geleden nog maar volledig herschilderd werd. Dat gebeurde net omdat jongeren de plaats jarenlang gebruikten om illegaal graffiti aan te brengen. Het stadsbestuur besloot daarop in te grijpen en alles te schilderen, maar nu is het dus opnieuw prijs. De woorden en tekeningen die er worden geklad, zijn alleszins niet de fraaiste. Het was de preventiedienst die het vandalisme opmerkte en de lokale politie verwittigde. Zij zijn een onderzoek gestart. De daders zijn vooralsnog niet gevat. Het is nog niet duidelijk of de tunnel op korte termijn een nieuw laagje verf krijgt. (MMB)