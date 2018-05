Vals brandalarm na rook uit garage 17 mei 2018

De brandweer van Blankenberge is gisterenochtend even na 9 uur uitgerukt voor een melding van een brand in de Franchommelaan. Een buurtbewoner zag rook opstijgen uit de garage van een woning en alarmeerde daarop de hulpdiensten. Eenmaal aangekomen bleek er van een echte brand geen sprake. De bewoner was bezig met werken met een slijpschijf, waardoor er wat rookontwikkeling was. Van concreet gevaar was dus nooit sprake.





De brandweer kon uiteindelijk snel terugkeren naar de kazerne en moest niet tussenbeide komen. (MMB)