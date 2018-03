Uitstel voor 'slechte zakenman' van Beachland 09 maart 2018

Een twintiger uit Limburg kreeg van de strafrechter de gunst van het uitstel nadat hij in de zomer van 2016 betrapt werd op het dealen van drugs op Beachland in Blankenberge. Bij een fouille vonden de agenten een zak drugs met daarin cannabis, marihuana, hasj en wat XTC-pillen. De man riskeert er minstens een jaar cel voor, omdat in zijn gsm heel wat berichtjes werden gevonden dat hij ook verkocht. "Maar daar klopt niets van!", ging Sebastiaan G. tekeer. "Ik hielp gewoon wat vrienden. Ik heb zelfs geen enkele winst gemaakt!" De rechter kreeg het op haar heupen. "Dan ben jij gewoon een slechte zakenman en daar kan ik niets aan doen. Winst of niet, het blijft verkoop. Zelfs aan een minderjarige!" Sebastiaan G. kreeg 18 maanden met uitstel en 600 euro boete. (JHM)