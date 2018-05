Uitstel voor man die dealde voor dochter 02 mei 2018

02u26 0 Blankenberge Een dakloze dertiger uit Blankenberge kreeg een celstraf met uitstel omdat hij een jaar lang cannabis en speed dealde.

A.S. had daar naar eigen zeggen een goede reden voor. "Ik heb geen dak boven mijn hoofd, geen werk en nog geen uitkering. Ik heb wel een dochtertje die ik amper kan zien. Ik dealde om wat aan centen te geraken om haar te kunnen bezoeken." Zowel de rechter als de procureur hechten daar bijzonder weinig geloof aan. "Hij bleek een grote afnemer te zijn van vier anderen in een drugsdossier", sprak de procureur.





Minimale medewerking

"Zijn medewerking was minimaal in de zaak. Pas uit vele verklaringen kunnen we besluiten dat hij zeker 320 gram speed dealde, maar dat geeft zeker een vertekend beeld. De man heeft bovendien al een strafblad." Volgens A.S. is hij nu wél op het goeie pad en mag hij zijn dochtertje nu meer bezoeken. Als hij vrijkomt wil hij meer tijd met zijn dochter doorbrengen. (JHM)