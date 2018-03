Uitgaansbuurt verdwijnt voor flats VIER LEGENDARISCHE CAFÉS DIT JAAR NOG TEGEN DE VLAKTE BART HUYSENTRUYT

06 maart 2018

02u26 0 Blankenberge De legendarische uitgaansbuurt van Blankenberge verdwijnt nog dit jaar onder de sloophamer. Projectontwikkelaar BoArte wil er 17 flats, voornamelijk gericht op jonge kopers, neerplanten. "Met één garage voor een elektrische deelwagen, die alle bewoners gratis kunnen gebruiken", zegt zaakvoerder Paul Vancouillie.

Wie ooit na een nachtje stappen in de Pancho Villa, Zanzibar, Buitenland of Bayolis belandde, weet het wel: in de uitgaansbuurt aan het Casino van Blankenberge kon je vaak onvergetelijke momenten beleven. Maar de jongste jaren raakte de plaats stevig in verval. Cafés sloten de deuren. Wie wel nog open was, kon niet meteen pronken met het meest hedendaagse interieur. "Het hele blok is volledig uitgeleefd", stelt projectontwikkelaar Paul Vancouillie (53) uit Blankenberge vast. "Natuurlijk hangt hier nostalgie in de lucht, maar die glorietijden zijn allang voorbij. Het nachtleven heeft zich wat verplaatst naar de jachthaven."





De verloederde voormalige danscafés in de Casinostraat worden na de zomer definitief gesloopt. In de plaats komt een gloednieuw gebouw met zeventien appartementen met telkens één, twee of drie slaapkamers en minstens een terras. Het bedrijf BoArte, dat in de Blankenbergse industriezone is gevestigd, bouwde in de regio al 950 appartementen. Voor dit project mikken ze op jonge kopers.





Geen horeca

"De prijzen van de flats variëren van 195.000 euro tot 230.000 euro, erg democratisch met de ligging en het ontwerp van het gebouw in het achterhoofd. Op de gelijkvloerse verdieping is er mogelijkheid tot handel", zegt Vancouillie. Geen horeca dus, al wil de bouwheer wel een levendig gebouw creëren. "Zo komt er geen ondergrondse parkeergarage voor meerdere wagens, maar voorzien we één garagebox met een elektrische deelwagen. Die wagen bieden we kostenloos aan en kan door de bewoners via een digitale agenda gereserveerd worden voor boodschappen of andere korte trips. Het is uiteraard niet de bedoeling dat de wagen ingezet wordt voor woon-werkverkeer. Niemand wordt verplicht om daaraan deel te nemen. Het is ook voor ons een experiment. Als het aanslaat, kunnen we dit principe ook in andere projecten toepassen."





2020

De bouw zou na de zomer moeten beginnen en maximaal veertien maanden in beslag nemen. "De bouwaanvraag is ingediend. In juli zou die moeten worden afgeleverd, waardoor we meteen na de zomer zouden willen starten. Door de bouwstop kunnen we ten vroegste starten in september." Het hele project zou er ten laatste begin 2020 moeten staan.