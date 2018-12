Twintiger randt 14-jarig meisje aan tijdens carnavalsfeesten Siebe De Voogt

03 december 2018

Een 20-jarige man uit Blankenberge riskeert een voorwaardelijke celstraf voor de aanranding van een amper 14-jarig meisje. Op 28 februari vorig jaar was het slachtoffer samen met enkele vriendinnen carnaval gaan vieren in de badstad. “In het feestgedruis raakte ze hen kwijt”, sprak de procureur. “De beklaagde, die ze had leren kennen via gemeenschappelijke vrienden, stelde haar voor mee te gaan naar zijn woning. Hij sliep in de zetel en zij in bed, maar later op de nacht voelde het meisje hoe haar borsten betast werden. Toen ze zich omdraaide, zag ze de beklaagde naakt naast haar liggen.” De jongeman ontkende aanvankelijk de feiten, maar ging uiteindelijk toch over tot bekentenissen na een test aan de leugendetector. Hij beweert dat het slachtoffer hem had verteld dat ze 18 was. “Nochtans werkt hij bij familie van het meisje”, pleitte haar advocaat. “Hij heeft simpelweg misbruik gemaakt van haar vertrouwen.” Uitspraak op 7 januari.