Tweede editie van Europese strandrolstoelenbeurs in Blankenberge Mathias Mariën

01 april 2019

11u35 0 Blankenberge Op 29 en 30 juni 2019 organiseert ‘4 Example vzw’ een tweede editie van de Europese strandrolstoelbeurs in Blankenberge.

“Na een geslaagde editie kunnen we niet anders dan er een feest van te maken voor de rolstoelgebruikers”, zegt initiatiefnemer Tarik Houbrechts. Het aanbod zal opnieuw groot zijn. De internationale strandhouders laten niet alleen hun producten zien, ze mogen ook meteen gebruikt worden op het strand. “Nieuw dit jaar is dat we ook inspelen op aangepaste kledij. Zo zijn er twee standen met modieuze, comfortabele kleding voor rolstoelgebruikers”, aldus Tarik. “Ook op het gebied van kinderanimatie hebben we een heuse kinderhoek waar kinderen naar hartenlust kunnen spelen. Verder zet Sport Vlaanderen er mee de schouders onder, om ook te laten zien dat er op en rond het strand mogelijkheden zijn om te sporten voor mensen met een beperking. Ook de wereldkampioenen rolstoeldansen zullen van de partij zijn.” Ook op vlak van ambiance zal er genoeg te beleven vallen. “Er zullen een dertigtal tal optredens te zien zijn met als hoofdact op zaterdag 29 juni de Pitaboys. Zij zullen waarschijnlijk vragen waar da feestje is. Wel, het zal in Blankenberge zijn”, besluit Tarik met een knipoog naar hun bekendste hit.