Twee weken na ongeval met heet water in schoolrefter ondergaat Diego (3) huidtransplantatie Mathias Mariën

22 februari 2019

11u13 44 Blankenberge Eén van de kleuters die twee weken geleden zwaar verbrand raakte in een refter van zijn school, is vrijdagochtend geopereerd. Diego (3) onderging een huidtransplantatie en wacht nog een lange revalidatie. Zijn ouders wensen voorlopig niet te reageren en willen zich focussen op het herstel van hun zoontje.

Het drama gebeurde precies twee weken geleden in de refter van d’ Oefenschool in Blankenberge. Drie kleuters kregen een pot heet water en warme appelmoes over zich heen toen een mobiele eetkar omsloeg. De gevolgen waren zwaar: drie kleuters werden in allerijl afgevoerd naar het ziekenhuis. Eén jongetje mocht dezelfde avond nog naar huis, maar voor de ouders van twee andere kinderen was er slecht nieuws. Lander (3) en Diego (3) moesten overgebracht worden naar het brandwondencentrum in Neder-Over-Heembeek en wacht nog een lange revalidatie. Lander mocht vorige week naar huis en moest gelukkig niet geopereerd worden.

Huidtransplantatie

Voor de 3-jarige Diego was er slechter nieuws. Hij ligt nog steeds in het ziekenhuis en ging vrijdagochtend onder het mes voor een huidtransplantatie. Zijn ouders bevestigen dat, maar wensen voorlopig niet verder te reageren. Het jongetje is al twee weken volledig ingewikkeld met doeken en wacht nog een lange herstelperiode. Vanaf het begin was al duidelijk dat Diego er het ergst aan toe was . Vooral de brandwonden in het gezicht baren de dokters zorgen. Daarom volgde er vrijdagochtend een huidtransplantatie aan zijn linkerkaak en kin. Het is nu afwachten hoe de kleuter daarop reageert. De school nam ondertussen zoals eerder bekend al enkele maatregelen en bande de mobiele eetkar uit de refter. Al benadrukte de directie dat alles in orde was met de veiligheidsvoorschriften.