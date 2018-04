Treinverkeer verstoord na wanhoopsdaad 19 april 2018

02u39 1

Het treinverkeer tussen Brugge en Blankenberge was gisterochtend in beide richtingen volledig onderbroken na een aanrijding net buiten het station van Blankenberge.





Dat gebeurde omstreeks 7 uur, waarna de trein een noodstop hield. Op de trein zaten op dat moment zo'n 100 reizigers. De aanrijding gebeurde met de IC-trein Blankenberge-Genk. Daardoor zaten ook heel wat studenten in het rijtuig. De hulpdiensten snelden ter plaatse, maar konden enkel het overlijden van de man vaststellen. Na een uurtje konden de gestrande reizigers geëvacueerd worden. Ze werden met bussen naar het station van Brugge gevoerd. Het treinverkeer verliep vanaf 11 uur terug normaal.





Alles wijst in de richting van een wanhoopsdaad. Wie vragen heeft over zelfdoding, kan anoniem contact opnemen met de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be. (MMB)