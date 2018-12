Tot 4 maanden cel voor vechtpartij tijdens vrijgezellenavond Siebe De Voogt

13 december 2018

12u16 0

Vier jongemannen zijn in de Brugse rechtbank veroordeeld voor een vechtpartij tijdens een vrijgezellenavond twee jaar geleden in Blankenberge. De feiten speelde zich in de nacht van 2 op 3 september 2016 af in Kafee Buitenland. “Wat voor de slachtoffers een leuke avond had moeten worden, draaide helemaal anders uit”, vertelde de procureur. “Eén van de beklaagden heeft simpelweg een ambetant karakter. Hij zat hier zelfs in de rechtszaal te lachen. De avond van de feiten zocht hij iemand uit om amok tegen maken. Hij sloeg een jongeman van z’n kruk en toen twee vrienden tussenkwamen werden zij tegen de grond gewerkt door de beklaagde, z’n broer en stiefbroer en een vriend. Het bendetje was volgens de caféuitbater niet aan hun proefstuk toe. Ze proberen altijd anderen een lesje te leren. Nu is het eens tijd dat zij een les krijgen. Ik vorder een strenge straf.” De twee broers minimaliseerden hun aandeel en kregen donderdagmorgen beiden 4 maanden cel. Hun stiefbroer werd veroordeeld tot een werkstraf van 60 uren. De vierde beklaagde kwam nooit opdagen voor z’n proces en kreeg bij verstek 4 maanden gevangenisstraf.