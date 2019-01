Torenkraan wiegt vervaarlijk in de wind, maar het blijkt loos alarm JHM

Blankenberge De brandweer van Blankenberge is dinsdagavond uitgerukt naar de hoek van de Weststraat en de Vanderstichelenstraat. Daar wordt de nieuwe residentie genaamd 'Seagull' neergepoot.

De torenkraan op de werf stond op het eerste gezicht gevaarlijk rond te draaien in de wind. Maar er bleek uiteindelijk niets aan de hand. Een torenkraan moet elke avond namelijk ‘los’ gezet worden zodat de kraan zichzelf kan plaatsen met de wind. De torenkraan kan zo zelf om zijn as draaien en minder wind vangen. In sommige gevallen wordt de rem wel opgezet als er obstakels in de buurt zouden zijn.