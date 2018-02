Tienermeisjes roken joint in middagpauze: twintiger riskeert jaar cel 23 februari 2018

02u41 0

Een 20-jarige man uit Blankenberge riskeert een jaar cel, omdat hij drie meisjes van 14 en 15 jaar tijdens hun middagpauze op school zou gedrogeerd hebben met een joint.





K.B. was op dat ogenblik samen met een van de meisjes. Hij sprak met haar af tijdens de middagpauze en zij nam twee vriendinnetjes mee. K.B. zou zowel I., K. als S. een joint hebben laten roken. "Toen de meisjes daarna terugkeerden op school, hadden de leerkrachten snel iets in de gaten", sprak de procureur. "De meisjes waren duidelijk onder invloed en een van hen werd onwel. Ze moest met de ambulance naar het ziekenhuis. De directie belde daarop de politie. De drie meisjes deden exact hetzelfde verhaal en wezen naar K.B. Dit zijn heel zwaarwichtige feiten. Hij wist maar al te goed dat ze minderjarig waren. Ik vraag een jaar cel en een geldboete." K.B. legt de schuld bij de meisjes. "Ja, ik had een joint bij, maar rookte die zelf op. Een van de meisjes had ook een joint op zak en die rookten zij op. Het waren goeie vriendinnen en ze hebben hun verhaal op elkaar kunnen afstemmen om mij te beschuldigen. Ik kan enkel gestraft worden wegens drugsbezit." De rechter was niet mals. "Die drie meisjes wijzen allemaal jou aan. Zelfs je eigen vriendinnetje heeft gezegd dat jij hen die joint gaf. En wat voor zaken had jij met die kinderen? Ze waren minderjarig! Je kan de opschorting van straf op je buik schrijven." Vonnis op 22 maart. (JHM)