Thuisverpleging in zee met Daoust 07 juni 2018

Thuisverpleging Blankenberge-Wenduine-De Haan en de firma Daoust (huishoudhulp) slaan de handen in elkaar. Ze willen samen via dienstencheques de hulpverlening voor ouderen organiseren. "Daoust heeft een grote ervaring op gebied van dienstencheques en zal de geschikte werknemersprofielen zoeken", zegt Pierre Fourier van Thuisverpleging. "Ze garanderen een vlugge opstart en zorgen voor vervanging als de vaste helpster ziek is. Zij handelen ook alle administratie af. Als er een hulpvraag komt, dan gaat er een verpleegkundige ter plaatse." Fourier hoopt dat het systeem op termijn over heel Vlaanderen kan uitgerold worden. (BHT)