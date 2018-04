The Beach vindt nieuwe uitbaters KOPPEL ZIET NOG TOEKOMST IN STRANDWINKEL OP ZEEDIJK BART HUYSENTRUYT

10 april 2018

02u32 1 Blankenberge Na 45 jaar waait er een nieuwe wind in het strandwinkeltje The Beach op de Zeedijk in Blankenberge. Ondernemers Bieke Poiz (40) en Dave Rohart (41) zetten de traditie voort. "Veel strandwinkels verdwijnen, maar wij geloven in de toekomst", zegt Bieke.

Bijna een halve eeuw lang, van 1972 tot 2017, werd het strandwinkeltje langs de Zeedijk ter hoogte van de Charlierhelling uitgebaat door Frank Benoot (64) en Nicole Verschaeve (63). Zij besloten er vorig jaar mee op te houden. Ze konden terugblikken op succesvolle jaren en warme zomers. Het typische kustwinkeltje met strandartikelen, speelgoed en souvenirs viel ondernemers Bieke Poiz (40) en Dave Rohart (41) op. Zij baten al twee jaar een speelgoedwinkel uit in de Leopoldstraat in Blankenberge en kennen de badstad dus erg goed. Sinds een paar jaar verkoopt Dave ook ijs op de stranden van Blankenberge en Knokke-Heist.





Zicht op zee

"Een strandwinkeltje kon er ook nog wel bij, vonden we", glimlacht Bieke, die tot een jaar geleden nog zelfstandig thuisverpleegkundige was. "Maar ik ben mijn man gevolgd in het strandtoerisme", zegt ze. "Met The Beach varen we gewoon verder op het succesvolle verleden. De spullen die we verkopen zijn grotendeels dezelfde gebleven, al hebben we nu ook een assortiment aan zonnebrillen en petjes aan te bieden."





Dat nog jonge mensen willen investeren in een strandwinkeltje, terwijl er de voorbije jaren al tal van zulke winkels de deuren hebben gesloten, is evenwel opmerkelijk. "We geloven nog altijd in de toekomst van dit product. Deze winkels hebben een zekere aantrekkingskracht voor badgasten. Ouders doen hun kinderen een plezier met een strandspeelgoedje of kiezen zelf voor een souvenir of frisdrank. Het is bovendien prettig werk, met zicht op zee. Mensen zijn in vakantiestemming en wij proberen hen dat gevoel nog wat meer te geven."





In The Beach staat Bieke aan het roer, Dave concentreert zich voorlopig vooral op de verkoop van ijs op het strand. "Tijdens het zomerseizoen zullen we jobstudenten inschakelen. Dat maakt de keuze voor een strandwinkel ook aantrekkelijk. We hebben geen grote personeelskosten en kunnen jobstudenten aan het werk zetten. Dat doen we ook in de speelgoedwinkel in de Leopoldstraat." Wie zin heeft om als jobstudent te beginnen bij Bieke en Dave kan hen contacteren op 0475/59.53.64 of roda@telenet.be.





The Beach is elke dag open van 10 tot 18 uur, of later als het weer het toelaat.