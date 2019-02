Tekort aan kinderopvangplaatsen: Blankenberge wil er nog 44 bij dit jaar Bart Huysentruyt

20 februari 2019

17u52 0 Blankenberge Er komen dit jaar nog 44 extra opvangplaatsen bij. Blankenberge wil daarmee het tekort aan kinderopvang aanpakken.

Wie op zoek gaat naar opvang voor pasgeborenen merkt al snel de moeilijkheden die het met zich meebrengt: er heerst een groot plaatsgebrek. “Momenteel is de capaciteit binnen Kinderdagverblijf ’t Schelpje 97 plaatsen”, zegt schepen Nadia Cloetens (N-VA). “44 extra plaatsen zullen gerealiseerd worden voor baby’s en peuters in Blankenberge.” Er is ook een voorrangsregel ingevoerd voor Blankenbergse gezinnen. “Daarnaast zal begin 2020 een extra vleugel vrij gemaakt worden in het kinderdagverblijf voor vijftien extra plaatsen”, zegt Cloetens. Het stadsbestuur gaat gesprekken aan om De Blokkendoos in de toekomst ter beschikking te stellen als groepsopvang door onthaalouders. Daar zouden 18 plaatsen gecreëerd worden.

Er heerst al een tijdje ongerustheid, onder meer omdat IBO 't Loavertje vanaf 1 september terug overgenomen wordt door de basisscholen. “Hierdoor hoeven ouders zich niet langer te verplaatsen en kan alles gecentraliseerd worden binnen de school van hun keuze”, zegt Cloetens. “Alle schoolgaande kinderen, dus ook de allerkleinsten, zullen in vakanties terecht kunnen in de speelpleinwerking Speelberge.”