Tanguy Veys krijgt opschorting van straf voor “wegmaken” van 74,88 euro Jeffrey Dujardin

19 december 2018

16u25 0 Blankenberge Uittredend gemeenteraadslid Tanguy Veys (Beter Blankenberge) kreeg in het Gentse hof van beroep de opschorting van straf voor het “wegmaken” van 74,88 euro. Het hof achtte de feiten bewezen. Veys bleef echter in beroep volhouden hij geen geld had weggemaakt.

De discussie ging over 74,88 euro die van de gemeenschappelijke rekening kwam die hij deelde met zijn ex-vrouw. In februari 2015 sloot Veys de rekening af, omdat het koppel scheidde, en hij opende een nieuwe rekening voor één van de kinderen. Daar werd het bedrag op gestort, waarna zijn ex klacht indiende.

De procureur-generaal in beroep vond het misbruik van vertrouwen niet bewezen, “Meneer is een pestkopje die zijn ex een koekje van eigen deeg wou geven, meer niet.” Veys kreeg in eerste aanleg de vrijspraak, in het hof kreeg hij de opschorting van straf.