Studeren in de bib 17 mei 2018

02u41 0

Van 22 mei tot 29 juni zet de bibliotheek van Blankenberge haar deuren open voor studerende jongeren.





In de week kunnen studenten al vanaf 8.30 uur en tot sluitingstijd doorlopend komen blokken in de bib. Op maandag, dinsdag en donderdag is dat tot 18 uur. Op woensdag en vrijdag tot 19 uur. Op zaterdag is de bib open tussen 10 en 13 uur.





Het wifinetwerk is gratis beschikbaar. (BHT)