Strat’e Varia lost de verwachtingen in Bart Huysentruyt

14 april 2019

16u22 0 Blankenberge Het lentespektakel Strat’e Varia heeft op de nieuwe locatie aan het station alle verwachtingen ingelost.

Op zaterdag trad TNT Crew, finalisten van Belgium’s Got Talent 2016, op. Dat zorgde voor een pak toeschouwers. De combinatie van acrobatie met vuur viel bijzonder in de smaak. De show vond op dertig meter hoogte plaats en dat zorgde voor verwonderde blikken. Strat’e Varia is een relatief jong evenement op de kalender in Blankenberge, maar lijkt definitief een plaats te hebben verworven.