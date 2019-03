Storm houdt ook huis in Blankenberge: opvallende incidenten met aanhangwagen en paardenstal Bart Boterman

10 maart 2019

18u22 0 Blankenberge Ook in Blankenberge heeft de storm stevig huisgehouden afgelopen namiddag. Zo was er een paardenstal uit een weide op de treinsporen beland met verkeershinder op de Zeebruggelaan tot gevolg. Ook een aanhangwagen van een bestelwagen werd omgeblazen op de zeedijk terwijl de bestuurder aan het rijden was.

“Doordat kort na de middag in de Lissewegestraat een paardenstal uit een weide op de treinsporen is gewaaid, bleven de slagbomen in de Zeebruggelaan naar beneden. Het detectiesysteem op de sporen nam het stal aan voor een trein”, duidt commissaris en woordvoerder Philippe Denoyette van de politie Blankenberge/Zuienkerke. Het treinverkeer was weliswaar geschrapt in West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen, maar het incident het zorgde toch voor verkeershinder.

“De Zeebruggelaan is een drukke straat dus ontstond er meteen een lange file aan de slagbomen. De brandweer en Infrabel begonnen met het ruimen van de sporen, maar plots waaide ook een grote tak dwars over het spoor en ontstond opnieuw hetzelfde probleem. In totaal hebben we drie uur lang het verkeer geregeld aan de sporen”, aldus commissaris Philippe Denoyette. Volgens hem waren er in Blankenberge een dertigtal oproepen voor stormschade: hoofdzakelijk weggeblazen elementen van woningen en gebouwen, ontwortelde bomen en omgevallen hekkens, verkeersborden en werftoiletten.

Een opvallend feit liet zich bemerken op de zeedijk. Daar blies de wind een aanhangwagen van een bestelwagen om terwijl de bestuurder aan het rijden was. Het ongeval kende geen zware gevolgen, maar de aanhangwagen diende wel getakeld te worden en is beschadigd.