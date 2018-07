Sterke gasgeur door legen terminal 20 juli 2018

02u31 2

De politiezones van Blankenberge/Zuienkerke en Bredene/De Haan kregen gisterochtend verschillende meldingen binnen van mensen die een sterke gas- en bezinegeur roken.





Ook inwoners van Zeebrugge kloegen over de zeer sterke geur. Van een echt lek was echter geen sprake. "In Zeebrugge werd een gasterminal geledigd en dit veroorzaakte de gasgeur. Er was geen reden tot paniek", zegt Philip Denoyette van de Blankenbergse politie. Wie wou vermijden dat de geur in huis hing, kon dus beter een tijdje ramen en deuren gesloten houden. (MMB)