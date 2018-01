Steppegras specialiteit in Den Engel 02u38 0 Proot Rohnny Bronckaers en Peggy Conaerd in hun bistro.

Op de Zeedijk in Blankenberge, waar jarenlang Tirolerstube Edelweiss was gevestigd, is zopas bistro Den Engel geopend. Het is de nieuwe zaak van Peggy Conrad en Rohnny Bronckaers uit het Vlaams-Brabantse Landen. "We wilden absoluut een nieuwe zaak starten aan de Belgische kust en hebben bijna alle kustgemeenten overlopen op zoek naar een geschikt pand. Ons oog viel op deze charmante zaak. Van het vroegere Oostenrijkse interieur is niks overgebleven. In drie maanden hebben we alles veranderd."





Op de kaart van Den Engel staat onder andere steppegras. "Dat is een specialiteit die we meenemen uit de Kempen", verklaart Peggy. "Het zijn flinterdunne frietjes, gecombineerd met een steak. In onze streek is het een beroemd gerecht", knipoogt ze.





Den Engel is elke dag geopend vanaf 10 uur. (BHT)