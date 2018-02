Stap dichter bij nieuwe golfbaan 24 februari 2018

02u38 0

De provincieraad heeft het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan De Sol in Blankenberge voorlopig vastgesteld. Dat is het plan waarin ruimte is voor een nieuwe, ecologische golfbaan van 35 hectare en een nieuw woongebied van 5 hectare.





Het golfterrein met 9 holes bevindt zich doorheen het provinciedomein Zeebos, nabij de Duinse Polders, en mikt op een breed publiek. Daarnaast worden er, in hoofdzaak langs de Koning Albert I-laan, tussen de 250 en 400 woningen ontwikkeld. Dit zal de laatste plek zijn binnen de afbakening van het kleinstedelijk gebied Blankenberge waar nog een nieuwe woonzone kan komen. Aan het dossier wordt nu al tien jaar gewerkt. Tijdens het openbaar onderzoek, van maandag 9 april tot en met vrijdag 8 juni, zijn de documenten en plannen in te kijken bij de dienst stedenbouw in het stadhuis van Blankenberge en in provinciehuis Boeverbos in Brugge. De documenten en plannen zijn ook te vinden op de website www.west-vlaanderen.be/desol. Daarnaast wordt er op donderdag 19 april een infomarkt van 16 uur tot 19.30 uur georganiseerd in het stadhuis van Blankenberge. Daar worden de plannen getoond en uitgelegd. Er is hoop om binnen de twee jaar met de eerste werken te starten. (BHT)