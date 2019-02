Stadsbestuur voert bouw ecogolfterrein De Sol af: “Blankenberge heeft andere problemen dan dit prestigeproject” Bart Huysentruyt

07 februari 2019

18u14 0 Blankenberge De provinciale deputatie heeft donderdag, op vraag van het nieuwe stadsbestuur van Blankenberge, het ruimtelijk uitvoeringsplan De Sol afgevoerd. Zoals bekend wil de nieuwe bestuursploeg de grote plannen voor woningen en een nieuw golfterrein in het oosten van Blankenberge niet realiseren.

“Dit is een daad van onbehoorlijk bestuur”, fulmineert provincieraadslid Patrick De Klerck (Open Vld). “Een dossier waar meer dan tien jaar aan werd gewerkt en zeer veel inspanningen vergde om tot een goed einde te brengen, werd met één pennentrek van de stad Blankenberge naar de prullenbak verwezen. Alleen al de studiekosten voor het dossier kostten meer dan 600.000 euro aan de provincie, los van de grote studiekosten die door de stad Blankenberge en de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) werden gedaan. Ook onder de inwoners werd uitgekeken naar de realisatie van de golf.”

Volgens N-VA-burgemeester Daphné Dumery moeten de plannen herbekeken worden. “Geen van de drie meerderheidspartijen is voorstander van het huidige project met 400 woningen en een ecogolf. Dit is een prestigeproject, terwijl er andere problemen zijn in Blankenberge.”

