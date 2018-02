Stadsbestuur bereikt overeenkomst met fiscus over claim van 1,6 miljoen 13 februari 2018

02u37 0 Blankenberge De stad Blankenberge en de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) zijn bijna tot een akkoord gekomen over de terugbetaling van btw die de stad volgens de inspectie onrechtmatig recupereerde.

De zaak ging enkele jaren geleden al aan het rollen toen de BBI vond dat het stadsbestuur onterecht 21 procent btw had gerecupereerd van haar investeringen in de bibliotheek via haar Autonoom Gemeentebedrijf (AGB). "De stad had een autonoom gemeentebedrijf opgericht om een deel van haar gebouwen te exploiteren. Uitzonderlijk is dat niet. Een van de voordelen is dat de btw op de verbouwkostprijs van de vroegere middelbare school tot bibliotheek werd teruggekregen. Deze teruggave gebeurde in de uitvoering van een schriftelijk akkoord tussen de fiscus en het autonoom gemeentebedrijf", legt schepen Daphne Dumery (N-VA), ook voorzitter van het AGB, uit. Het BBI ging daar echter niet mee akkoord en eiste 1,6 miljoen euro terug. De stad bracht de zaak voor de rechter, maar komt daar dus nu op terug. "De zaak bleef aanslepen. De BBI liet ook al verstaan in beroep te gaan als wij gelijk kregen van de rechter. Met een dading van 'maar' 410.000 euro kwamen we tot een akkoord. Enkel de handtekeningen ontbreken nog. Al betekent dat niet dat we toegeven dat er een fout is gemaakt. We wilden de zaak gewoon zo snel mogelijk van de baan." Aan de werking van de bibliotheek, die uit het AGB werd gehaald, verandert er niks. (MMB)





