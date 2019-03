Stadhuis van Blankenberge even ontruimd na brandgeur in politiekantoor MMB

18u27 0 Blankenberge Bij de lokale politie van Blankenberge werd dinsdagmiddag even voor 17 uur het automatisch brandalarm geactiveerd. In de kelder was er geur van verbrand plastiek waar te nemen.

De brandweer was snel ter plaatse en ging over tot een grondige controle van de gebouwen. Even werden de aanwezigen in aanpalende stadhuis geëvacueerd, maar dat bleek niet echt nodig. Vermoedelijk was een weggegooide sigaret de oorzaak van de brandgeur. Na de controle kon iedereen terug aan het werk.