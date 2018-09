Stad pleit voor meer treinen per uur 06 september 2018

Het stadsbestuur van Blankenberge wil meer treinen per uur laten sporen naar de badstad. Het zat daarover onlangs samen met minister van Mobiliteit François Bellot (MR) en Sophie Dutordoir, CEO van NMBS. "Twee jaar geleden zijn we al verwend door de reistijd van treinen naar onze badstad in te korten", zegt schepen van Toerisme Philip Konings (Open Vld). "Maar we willen meer. Een uitstekend treinaanbod van en naar Blankenberge is bijzonder belangrijk, zowel voor de pendelaars die in de badstad wonen, als voor de toeristen en bezoekers. Het huidig treinaanbod is voor een belangrijk station als Blankenberge met gemiddeld 1.400 reizigers per dag ruim onvoldoende." De oplossing die Blankenberge aan NMBS voorlegt, is niet alleen het inleggen van een extra trein per uur in beide richtingen, maar ook een treinshuttle die meerdere keren per uur het traject Blankenberge-Brugge aflegt en in Brugge aansluiting geeft op de bestaande IC-verbindingen. "Er verrijst naast het station binnenkort een volledig nieuw woonproject voor 400 jonge gezinnen", zegt burgemeester Ivan De Clerck (Open Vld). "Door meerdere verbindingen per uur zal het pendelverkeer van de wagen naar de trein verschuiven." (BHT)