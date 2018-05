Stad onderzoekt mogelijke vervuiling op strand 12 mei 2018

De technische dienst van de stad Blankenberge is een onderzoek gestart naar het mogelijk vervuilen van het strand. Op sociale media zijn foto's opgedoken waarop te zien is hoe een gele vrachtwagen zijn lading op het strand giet. Het zou gaan om een substantie waarin sigarettenpeuken verwerkt zitten. Volgens de man die de foto's trok, werden die vervolgens zomaar richting zee gevoerd met bulldozers. Schepen van Strand Björn Prasse (Open Vld) kreeg de foto's onder ogen en laat nu uitzoeken wat er aan de hand was. Het is nog verre van zeker dat het effectief om bewuste vervuiling gaat. De kans is reëel dat het om aan aannemer ging die in opdracht werkte van de Vlaamse Overheid. Als blijkt dat het toch om vervuiling gaat, wil het stadsbestuur dat er hard wordt opgetreden en boetes worden uitgedeeld. (MMB)