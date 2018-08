Sportfunctionaris wit konijn bij sp.a 22 augustus 2018

Patrick Dobbelaere is de laatste naam die toegevoegd is op de lijst voor sp.a in Blankenberge. Het fameuze witte konijn is al 45 jaar actief voor de partij in de badstad, maar altijd achter de schermen. Straks staat hij op plaats 21.





Dobbelaere werkt bij de stad Blankenberge als sportfunctionaris en is ook lid van het August Vermeylenfonds, Natuurpunt en het Vrijzinnig Laïciserend Centrum. (BHT)