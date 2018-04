Slechts zes kinderen verloren gelopen 09 april 2018

Aan de kust zijn zaterdag zes kinderen even verloren gelopen, gisteren zelfs geen enkel. Alleen in Blankenberge moest zaterdagmiddag de procedure 'drenkeling' worden gestart, omdat gevreesd werd dat een 3-jarig Waals meisje in zee was gegaan. De Sea King vloog uit, maar het meisje kon na een half uur gevonden worden op het strand. In Oostende liepen zaterdag drie kinderen verloren, twee op de Zeedijk en één in de Kapellestraat. Op de Zeedijk van Koksijde werd zaterdag om 17.30 uur een kwartier gezocht naar een jongetje van 6 jaar. Op de Zeedijk in Middelkerke werd een jongetje uit Oost-Vlaanderen snel teruggevonden. Gisteren liepen geen kinderen verloren. Zwemmen aan de kust was overal verboden, er stonden geen strandredders. (JHM)