Slachtoffer frontale aanrijding getuigt: “De tol is zwaar. Er wacht ons allemaal een lange revalidatie” Nog drie gewonden in het ziekenhuis waarvan twee in kunstmatige coma

Bart Boterman en Mathias Mariën

15 december 2018

16u04 0 Blankenberge Van de vijf slachtoffers van het ongeval op de Brugse Steenweg in Blankenberge op vrijdagavond liggen er nog steeds drie gewonden in het ziekenhuis. Twee onder hen liepen complexe breuken op en zijn er erg aan toe. Ze worden in kunstmatige coma gehouden. De 66-jarige Viviane Swaenepoel uit Blankenberge verkeert volgens de politie nog steeds in levensgevaar. Voor Ernst Durwen (67) is het levensgevaar voorlopig geweken.

Gerda Decoster (66) uit Blankenberge zat achteraan in de volledig verhakkelde Peugeot Partner met vier inzittenden. De auto werd rond 18.30 uur frontaal aangereden door een lichte vrachtwagen. “We waren op weg naar Damme om op restaurant te dineren. Maar wat er precies is gebeurd, kan ik niet zeggen. Ik heb een black-out”, getuigt Gerda vanuit haar ziekenhuisbed. Ze liep lichte verwondingen op maar moet nog even in het ziekenhuis blijven.

Haar partner Ernst Durwen (67) uit Duitsland is er veel erger aan toe en zat vooraan op de passagiersstoel. “Het heeft een uur geduurd vooraleer de hulpdiensten Ernst uit de auto kregen. Hij heeft meerdere complexe breuken opgelopen en wordt geopereerd. Ze houden hem in kunstmatige coma omdat hij anders teveel pijn zou hebben”, gaat Gerda verder. De man verkeerde even in kritieke toestand maar dat levensgevaar zou nu geweken zijn. “Ik kan enkel hopen dat Ernst en Viviane snel zullen genezen, maar de fysieke tol is zeer zwaar en de revalidatie zal ongetwijfeld lang duren”, getuigt Gerda.

Spoedoperatie

Viviane Swaenepoel (66) uit Blankenberge zat op de achterbank naast haar vriendin Gerda. Viviane werkte lang in restaurant Seagull in Blankenberge, de zaak van gepensioneerde Gerda die enkele jaren geleden plaats ruimde voor een nieuwbouwproject. Viviane verkeert nog steeds in levensgevaar volgens de politie. Ook zij liep heel wat complexe breuken op, wordt in kunstmatige coma gehouden en heeft intussen een spoedoperatie achter de rug.

De man (59) uit Dilsen-Stokkem die aan het stuur van de aangereden Peugeot Partner zat, een vriend van Gerda, Viviane en Ernst, mocht het ziekenhuis vrijdagavond al verlaten. Ook de bestuurder van de lichte bestelwagen die frontaal inreed op de vier vrienden is intussen uit de kliniek ontslagen. Het gaat om de 28-jarige S.E. uit Knokke-Heist.

Woedend

“Of ik boos ben op die bestuurder die op ons inreed? Ik ben misschien nog te veel in shock en weet niet wat er precies gebeurde dus kan ik niet oordelen. Het enige wat ik nog herinner, is dat de auto frontaal op ons af kwam. De klap zelf zegt me niets meer. Ik hoop voor die bestuurder dat hij niets deed achter het stuur wat hij niet mocht doen. Want dat zou mij wel woedend maken”, aldus Gerda.

De politie onderzoekt intussen verder de omstandigheden van het ongeval.