Shantykoor brengt volks toneelstuk

met oude visserliedjes Bart Huysentruyt

03 februari 2019

17u00 0 Blankenberge Het Shantykoor van Blankenberge, tot ver buiten de stad gekend voor zijn oude vissersliedjes, werkt samen met toneelkring Spiegel voor het toneelstuk ‘Iseland Iseland’.

In het verhaal keren ze terug naar het einde van de 19de eeuw aan onze Vlaamse kust. “We vertellen een ontroerend, beklijvend verhaal over simpele vissers, smokkelaars en douaniers”, vertelt Peter Sabbe. “Hiermee willen we een statement maken. We leven nu in een tijd waar onze voorouders maar konden van dromen. We zijn vergeten dat ze moesten vechten om te overleven. Toch zijn de gevoelens van de mensen nog steeds dezelfde gebleven. We hebben ‘Iseland Iseland’ van een eenvoudig volks toneelstuk willen verheffen naar een soort van Griekse tragedie, waarin het koor hetgeen op scène gebeurt, illustreert.”

Savyszaal

Het Shantykoor van Blankenberge is het enige koor in België dat op een hoog niveau, de traditie van zeemansliederen voortzet. Met hun authentieke liederen over de IJslandvaart, brengen ze het eenvoudige stuk naar een nieuwe dimensie. Het stuk wordt gespeeld op zaterdag 23 februari om 20 uur in de Savyszaal van het Casino. Kaarten kosten twaalf euro en zijn te verkrijgen bij Acajou, Franchommelaan 138 (Blankenberge), en infopunt Toerisme Blankenberge, Hoogstraat 2.