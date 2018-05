Serpentarium verwelkomt boomskink 03 mei 2018

02u41 1

In het Serpentarium in Blankenberge is een boomskink geboren. Volgens het dierenpark een eerder zeldzame gebeurtenis. "De voortplanting op zich is al uniek", zegt Marnick Croes. "Terwijl andere reptielen eieren leggen of eierlevendbarend zijn, groeit er bij deze skink een placenta, net als bij zoogdieren. Na een draagtijd van zeven tot acht maanden wordt het jong geboren. Het jong moet van rond 14 maart zijn. In het begin was het niet te zien omdat de ouders er goed over waakten." Het is pas de derde keer dat er in het Serpentarium een boomskink geboren wordt. "Er is een 'match' nodig tussen de ouders. Het volstaat niet om een mannetje en vrouwtje samen te steken", aldus Croes. Het beest is vanaf nu ook te zien voor het grote publiek. Het dierenpark blijft daarnaast het 'aanbod' uitbreiden. Zo is er een rode kameleon bijgekomen en adopteerden ze twee dumerils boa's en een netpython. Ook nieuw in de tentoonstelling is een groepje zwart-gele schilderspijlgifkikkers (MMB)