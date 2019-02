Sea Life verzorgt 500ste zeehond sinds start in 1998 Bart Huysentruyt

08 februari 2019

15u14 0 Blankenberge Sea Life Blankenberge verzorgt op dit moment de 500ste zeehondenpup sinds de opstart van het opvangcentrum in 1998. De grijze zeehond werd zondag opgehaald in Nieuwpoort.

“Het vrouwtje van 19 kilo had, bij aankomst in het centrum, hoge koorts en was erg uitgeput”, vertelt hoofdverzorger Manu Potin. “Daarbovenop had ze last van een enorm abces in de nek. Hierdoor werd zij deze week meteen geopereerd. Ze herstelt goed van de ingreep. We verwachten deze zeehond over enkele maanden te mogen vrijlaten in zee.”

Sinds 1998 zet Sea Life zich in voor de opvang van zieke en gewonde zeehondjes die aanspoelen aan de Belgische kust. Iedere jaar worden zo tientallen zeehonden opgevangen, intensief verzorgd en vervolgens terug vrijgelaten op het strand van Blankenberge.

Een zeehond die op het strand ligt, opgekruld in de vorm van een banaan, help je het best door afstand te houden. De zeehond komt er om uit te rusten en hoeft niet meteen terug in zee. Door tien meter afstand te houden ervaart het geen stress en kan het goed uitrusten voor het terug op vis gaat jagen in zee. Ligt de zeehond helemaal plat, dan neem je best contact op met het rescueteam via 0477/34.58.90.

“De afgelopen jaren hebben wij 500 zeehonden mogen opvangen, verzorgen en terug vrijlaten dankzij de steun van onze adoptieouders”, aldus Manu Potin. De 500ste zeehondenpup is de komende maanden te bezoeken in het zeehondenopvangcentrum. Momenteel verblijven er nog vijf opgevangen zeehonden in het centrum.