Sea Life verbouwt: nieuwe stek voor zeehonden Bart Huysentruyt

01 december 2018

In dierenattractiepark Sea Life in Blankenberge zijn ze aan het verbouwen. Het gaat niet zomaar om wat schilderwerken, zegt manager Astrid Vertongen. "We bouwen aan een nieuw zeehonden- en zeeleeuwenverblijf. Dat was stilaan eens nodig." Sinds twintig jaar vangt Sea Life gewonde en verzwakte zeehonden op. In die periode zijn zo vierhonderd zeehonden verzorgd. Er is ook een buitenbassin, dat nu wordt aangepakt. Tijdens de verbouwingen zijn er geen zeehonden of zeeleeuwen te bekijken. De verbouwingen duren de hele winter, tot maart 2019. Het park blijft open voor bezoekers. Er loopt tijdens de werken een Lego-evenement voor de bezoekers. Zo kunnen ze zelf ook een beetje 'bouwen'.

(BHT)