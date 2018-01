Schoolgaande kinderen kunnen tijdje niet studeren 25 januari 2018

Voor de schoolgaande jeugd had de evacuatie een leuk gevolg: met politiecombi's werden de kinderen uit de Vrijheidsstraat en Sergeant de Bruynestraat samen met hun ouders afgehaald aan de schoolpoorten. Toch was er een keerzijde aan de medaille. Sommige kinderen hebben vandaag proefwerken en konden gisteren lange tijd niet aan hun cursussen. Angelique Cremmery liet dochter Emilie (11) en zoon Thibaud (13) in het opvangcentrum studeren. Van een leien dakje liep dat echter niet. "Het overgrote deel van mijn cursussen staan online of op de computer. Dat laatste heb ik hier niet meteen bij de hand. Zo verlies ik heel wat tijd", vertelt Thibaud. Zijn kleine zus had meer geluk. Zij nam haar cursussen mee om te studeren. Mama Angelique is alvast van plan om vandaag met de school te praten. "Hopelijk kunnen zij wat begrip opbrengen voor de situatie en valt er iets te regelen. Een ideale voorbereiding is dit natuurlijk niet." (MMB)