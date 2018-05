Schade aan flatgebouwen door storm 02 mei 2018

02u26 0

De brandweer van Blankenberge is maandagavond en dinsdagochtend twee keer moeten uitrukken voor gelijkaardige interventies door de storm.





Dat gebeurde een eerste keer maandagavond laat op de hoek van de De Smet de Naeyerlaan en de Karel Deswertlaan. Aan de gevel van een flatgebouw waar werken bezig zijn, zorgde de storm voor schade. Enkele gevelplaten vlogen los, waardoor brokstukken op het voetpad terechtkwamen. Alles werd verstevigd. Gisterenochtend was het opnieuw prijs. Deze keer was er stormschade aan een groot flatgebouw op de hoek van de Franchommelaan en de Zeedijk. Over de volledige lengte van het appartementsgebouw 'Residentie Royal Phare' zijn momenteel werken bezig aan het dak. Door de wind kwam een deel van de bekleding los.





De brokstukken lagen daardoor bezaaid op het wegdek. Gewonden vielen er gelukkig niet. Politie en brandweer gingen ter plaatse om de situatie te beveiligen. Na een grondige controle moeten alle loshangende onderdelen verwijderd zijn. In beide gevallen bleef het bij materiële schade. (MMB)