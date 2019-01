Rondje moddergooien op Facebook na eerste schepencollege (met oude burgemeester nog aan het roer) Daphné Dumery heeft als enige in Vlaanderen eed nog niet afgelegd Bart Huysentruyt

14 januari 2019

09u54 0 Blankenberge Van alle nieuwe burgemeesters in Vlaanderen is Daphné Dumery (N-VA) de enige die nog de eed moet afleggen. “Ik verwacht dat het deze week kan, maar dat dacht ik vorige week ook”, zegt ze. Intussen wordt er op sociale media stevig met modder gegooid.

Ook aftredend burgemeester Ivan De Clerck (Open Vld) spaart zijn opvolger niet op Facebook. Hij zat het eerste officiële schepencollege voor. “Eén uur mogen wachten op de dames en heren van de nieuwe meerderheid. Latente afwezigheid, gebrek aan ervaring, arrogantie. Dit is het resultaat als je de grootste partij van ‘t steedje aan de kant zet. De maskers vallen af, mevrouw Dumery.” Daphné Dumery kwam snel met een wederwoord: “Een uur moeten wachten? Het college begon om 14 uur en om 14.25 uur was het al gedaan. Waarom altijd die leugens? Je hoeft daar niet te zitten.”

Dumery zette op verkiezingszondag 14 oktober 2018 Open Vld, de grootste partij, buitenspel en ging in zee met sp.a en CD&V. De nieuwe gemeenteraad is geïnstalleerd, maar de nieuwe burgemeester is nog niet beëdigd. Vreemd, want de meeste burgemeesters legden al in december de eed af bij de gouverneur. Het verhaal doet de ronde dat er twee akten in omloop waren: één van tijdens de vorige legislatuur toen N-VA bepaalde beloftes zou gemaakt hebben ten aanzien van Open Vld. Een andere, nieuwere akte zou dan opgemaakt zijn na de verkiezingen, zonder Open Vld. En dat zou voor problemen zorgen om de nieuwe burgemeester aan te stellen.

Daarom is aftredend burgemeester Ivan De Clerck, die eigenlijk al de politiek vaarwel zegde, nog altijd burgemeester van Blankenberge. “Hij hoeft dat niet te doen", zegt Dumery. “Eigenlijk kan ook de eerste schepen waarnemend burgemeester zijn, tot ik mijn eed heb afgelegd. Hij doet nu alsof hij onze stad recht houdt.”

Maar wanneer legt Dumery dan de eed af? Komt dat wel goed? “Ik heb de akte vorige week maandag ingediend, na de aanstelling van de nieuwe gemeenteraad. Dat was een persoonlijke keuze. Het parket-generaal moet daarover nog adviezen geven vooraleer de overheid mij kan benoemen en de gouverneur verwittigd wordt. Die administratieve molen draait traag en dat enerveert mij ook. En omdat het zo lang duurt, doen de wildste verhalen de ronde.”

Dat Ivan De Clerck het eerste officiële schepencollege voorzat, is bovendien raar. Want op dat moment zit oppositiepartij Open Vld mee aan de knoppen in Blankenberge. “Er stond bijna niks op de agenda", zegt Dumery. “Bewust ook, want we willen enkel het hoogst nodige beslissen tot de nieuwe ploeg echt kan starten.”