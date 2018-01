Rijverbod voor vrouw die knuppel uithaalt na ongeval 31 januari 2018

02u46 0

Een 30-jarige havenarbeidster uit Blankenberge heeft twee maanden rijverbod en 800 euro boete gekregen. Ze gedroeg zich in februari vorig jaar niet al te fraai na een ongeval in de Zeebruggelaan in Zeebrugge. Ze botste bij een wegversmalling op een tegenligger, die haar eigenlijk voorrang had moeten verlenen. Na de aanrijding stapte de dame uit met een honkbalknuppel in haar handen. Ze reed weg, maar het slachtoffer kon nog een foto nemen van hoe ze haar middelvinger opstak. "Het gedrag van mijn cliënte was niet goed te praten", pleitte haar advocate gisteren. "Ze heeft het ongeval niet veroorzaakt, maar haar reactie was er over. Mijn cliënt is in de haven gewoon om haar mannetje te staan. Ze werd al eens aangevallen en voelde zich bedreigd. De knuppel gebruikt ze wel eens om met haar dochter te honkballen." De politierechter veroordeelde de Blankenbergse uiteindelijk niet voor het ongeval, maar wel voor vluchtmisdrijf. (SDVO)