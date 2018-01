Rijbewijzen kwijt na verkeersactie 02u45 0

De politie van Brugge heeft de resultaten bekendgemaakt van de alcoholcontroles afgelopen weekend. Het 'weekend zonder alcohol' werd in Brugge alvast serieus genomen. Tijdens negentien BOB-acties werden afgelopen weekend 938 voertuigen gecontroleerd en bleken 'slechts' acht bestuurders onder invloed van alcohol. "Omdat elke bestuurder met een glaasje op er een te veel is, blijven we uiteraard controleren", zegt woordvoerster Lien Depoorter. Ook in Blankenberge werd een verkeersactie gehouden. De agenten controleerden 241 bestuurders. Vier bestuurders legden een positieve ademtest af. Van twee van hen werd het rijbewijs voor zes uren ingehouden, van de twee andere voor vijftien dagen. Eén bestuurder legde een positieve speekseltest af voor drugs en daarom werd ook zijn rijbewijs ingetrokken voor twee weken. De politie schreef nog acht processen-verbaal van waarschuwingen uit, onder meer voor defecte lichten en bij gebrek aan geldig verzekeringsbewijs. De BOB-campagne loopt nog tot eind deze maand.





(MMB)