Rian De Rous (22) trekt Groen

Net als in Brugge trekt Groen ook in Blankenberge met een erg jonge kandidaat als lijsttrekker naar de kiesstrijd in oktober 2018. Rian De Rous is amper 22 jaar en master Industriële Wetenschappen Elektronica. Hij is ook lid van de jeugdraad. De Rous moet Groen in de Blankenbergse gemeenteraad loodsen, want de partij blinkt daar momenteel uit in afwezigheid. "Minstens een zetel halen, is het doel", zegt Rian De Rous. "Het zou mooi zijn voor mij, want een eerbetoon aan mijn grootvader Wies Peeters en mijn moeder die nog allebei in de politiek actief waren. Mobiliteit en energie worden de belangrijkste peilers op het programma." (BHT)