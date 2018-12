Restauratie historische visserskerk kan starten Bart Huysentruyt

04 december 2018

Het stadsbestuur van Blankenberge heeft de opdracht gegund voor de restauratie van de Sint-Antoniuskerk, beter bekend als het visserskerkje. Het gaat om een kost van ruim 1,3 miljoen euro. “Het project dateert al van vier jaar geleden”, zegt schepen van Openbare Gebouwen Bjorn Prasse (Open Vld). “Toen dienden we het plan in bij de diensten van Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid. Het is de enige kerk die eigendom is van de stad.” Momenteel vormt de waterinsijpeling het grootste probleem. “Het is dat probleem dat het dossier in een stroomversnelling heeft gebracht”, zegt Prasse. “We hopen al volgende maand te kunnen starten met de werken.”