Redding tegeltableaus levert steun op 30 maart 2018

Om unieke tegeltableaus te redden van de sloop is de vzw Vriendenkring Stadsgidsen Blankenberge op zoek naar 10.500 euro. Ze hopen de som bij elkaar te krijgen via sponsoring. Het gaat om tableaus van het vroegere pand van Vishandel Azuur in de Molenstraat. Om het project alle kansen te geven schonk N-VA tijdens de voorstelling al een cheque ter waarde van 250 euro. Het totale bedrag is nodig voor de verwijdering, restauratie en achteraf de montage van de wandtegels.





(BHT)