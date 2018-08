Redders krijgen nieuwe 4x4 10 augustus 2018

De strandreddingsdienst van Blankenberge krijgt van de stad een nieuwe Ford Ranger Wildtrack 3.2 van 200 pk met een verhoogd chassis, geïntegreerde lichten vooraan en een lichtbar bovenop. Het voertuig is voorzien van een winch. Zo kan hij zware lasten en ook zichzelf vrij trekken indien nodig. Achteruitrijcamera en sensoren vooraan zorgen voor meer en betere zichtbaarheid. De wagen is extra behandeld tegen zand en zeewater. Er liggen ook zandbanden op en hij heeft een trekhaak. De stad investeerde hiermee opnieuw 35.000 euro in de reddingsdienst. "We hebben het drukst bezochte strand van België, dus is extra materiaal geen overbodige luxe", zegt schepen Bjorn Prasse (Open Vld). (BHT)