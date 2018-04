Red 500 'mooiste tegels' van afbraak 10.500 EURO NODIG VOOR RESTAURATIE KUNST IN VISHANDEL BART HUYSENTRUYT

27 april 2018

02u57 0 Blankenberge De Vriendenkring Stadsgidsen Blankenberge zoekt minstens 10.500 euro om "het mooiste tegelinterieur van de badstad" van de sloop te redden. Het gaat om ruim 500 tegels uit de bekende vishandel Azuur-Tant. Dat gebouw gaat in het najaar tegen de vlakte.

"De tegels zijn van uitzonderlijke kwaliteit en gemaakt door een van de belangrijkste producenten: Maison Helman uit Sint-Agatha-Berchem", steekt projectverantwoordelijke Alberta Van Asbroeck van wal. "Vooral twee grote tableaus met vissers én van een vissersvrouw zijn bijzonder knap. De andere tegels symboliseren kronkelende vissen, verwijzend naar de vroegere vishandel Azuur (voordien Tant, red.) in de De Smet de Naeyerlaan. Ze hangen er tientallen jaren en er is nauwelijks schade. Naar onze bescheiden mening vormen ze momenteel het mooiste tegelinterieur van Blankenberge. In totaal gaat het om 500 tegels van 15 op 15 centimeter."





Belle Epoque Centrum

De Vriendenkring Stadsgidsen wil de tableaus redden van de sloop en later in Blankenberge weer tentoonstellen. Mogelijk gebeurt dat in het Belle Epoque Centrum, waar al heel veel Blankenbergs erfgoed te bewonderen valt. "Maar daarvoor hebben we minstens 10.500 euro nodig", zegt Van Asbroeck.





Eigenaar

"In de paasvakantie zijn we alvast gestart met het weghalen van de tegels. Daarvoor namen we een gespecialiseerde Nederlandse firma onder de arm. De eigenaar schenkt ons de tegels, waar we heel blij om zijn. Die willen we opknappen en restaureren. Om dat te bekostigen, gaan we op zoek naar mensen met een hart voor erfgoed", vertelt Alberta. Elke tegel kan tegen 50 euro gesponsord worden. Met de hulp van enthousiaste Blankenbergenaars en kunstminnende sympathisanten zijn alle tegels van het tableau met de visser al ingevuld. "Maar we zijn er nog niet", zegt Alberta Van Asbroeck. "We hopen elke tegel te kunnen redden."





Naam erop

Je steentje bijdragen kan door te storten op rekeningnummer 094 0882 3331 6014 van VSB vzw, met vermelding 'Een nieuwe thuishaven voor Blankenbergse vissers'. Je naam wordt dan vermeld op een tegel of op de lijst voor restauratie en montage. Je kan ook storten op rekeningnummer BE94 7450 2407 9614 van HERITA met vermelding 'Gift VSB vzw, een nieuwe thuishaven voor Blankenbergse vissers'. Vanaf 40 euro ontvang je een attest van fiscaal aftrekbare gift.





Meer informatie is verkrijgbaar op de website van Vriendenkring Stadsgidsen Blankenberge: www.vsbvzw.be.