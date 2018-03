Rechtbank doet binnenkort uitspraak na klacht politie 20 maart 2018

De vrederechter in Brugge doet op 9 april uitspraak in de zaak waarbij de politiezone Blankenberge/Zuienkerke een morele schadevergoeding van 1 euro vraagt van gemeenteraadslid Tanguy Veys (Vlaams Belang). Aanleiding zijn de aanhoudende verwijten van Veys aan het adres van de politie op sociale media. Ondanks verschillende waarschuwingen bleef Veys zijn berichtgeving verderzetten, waardoor de zaak nu voor de vrederechter wordt beslecht. De verwijten aan het adres van de politie waren dan ook niet min. Zo verwijt het gemeenteraadslid hen een pestbeleid te voeren, een rampzalig en falend toezicht uit te oefenen en dat ze corrupt en onbekwaam zijn. Ook zijn zelfgekozen bijnaam 'De Kolderbrigade' wordt niet in dank afgenomen. Berichtgeving die schadelijk en beledigend is, vindt de politie. "De klacht is een democratie onwaardig", stelt Tanguy Veys dan weer. Bij de politie willen ze vooral dat de steevast negatieve berichtgeving stopt. (MMB)