Ramp vermeden dankzij kordaat ingrijpen hulpdiensten ZESTIG MENSEN GEËVACUEERD VANWEGE INSTABIELE TORENKRAAN MATHIAS MARIËN

25 januari 2018

02u37 0 Blankenberge Een instabiele torenkraan heeft gisterenmiddag voor urenlange hinder gezorgd in Blankenberge. Door een kleine grondverzakking dreigde het zwaargewicht van dertig meter hoog naar beneden te vallen in de Vrijheidsstraat. Het gemeentelijk rampenplan werd afgekondigd om alle risico's te vermijden. Alles bij elkaar werden zestig mensen geëvacueerd.

Even na 11 uur gisterenochtend brak lichte paniek uit op de bouwwerf langs de Sergeant de Bruynestraat en de Vrijheidsstraat. Een dertig meter hoge torenkraan stond volledig scheef door een grondverzakking en dreigde in te storten. De opgeroepen hulpdiensten lazen de paniek in de ogen van de bouwvakkers en beseften meteen de ernst van de situatie.





"In het begin zag het er echt wel heel slecht uit", bevestigt burgemeester Ivan De Clerck (Open Vld). Omdat de torenkraan pal in het centrum van Blankenberge staat opgesteld, nam het stadsbestuur geen enkel risico. Het gemeentelijk rampenplan werd afgekondigd, waarna politie en brandweer alle aanwezige bewoners één voor één uit hun woning haalde. "In een eerste fase werden 35 mensen geëvacueerd. In de loop van de middag kwamen daar nog bewoners bij die later thuis kwamen. Alles samen hebben we zestig mensen een tijdelijke opvang gegeven", zegt politiewoordvoerder Philip Denoyette. Onder de geëvacueerde personen was er één rode draad: zowat iedereen was vol lof over het snelle en correcte handelen van de hulpdiensten. "Ook wij hadden het gevoel dat alles heel vlot is verlopen. Een goede coördinatie en vlotte samenwerking tussen de verschillende hulpdiensten is natuurlijk cruciaal op zo'n moment", aldus Denoyette.





Grondverzakking

Ondertussen was de brandweer samen met de aannemer volop bezig de instabiele torenkraan te stabiliseren. Door een grondverzakking was één van de poten deels in de grond geschoten, waardoor de kraan scheef hing. Het gevaar op kantelen was reëel. "Zeker met de voorspelde wind in de namiddag was het cruciaal om snel en adequaat in te grijpen", zegt Philip Denoyette. Met het plaatsen van een contragewicht kon de torenkraan in een eerste fase gestabiliseerd worden. Toch zat er niks anders op dan het zwaargewicht - eigendom van Verhelst uit Oudenburg - volledig af te breken. "Dat nam enkele uren tijd in beslag. Al die tijd konden de bewoners van de Vrijheidsstraat en de Sergeant de Bruynestraat niet naar huis. Gelukkig brachten die mensen heel wat begrip op. Zeker met de ramp in Nieuwpoort in het achterhoofd besefte iedereen de noodzaak van een evacuatie", zegt burgemeester Ivan De Clerck (Open VLD). Een onderzoek komt er voorlopig niet. "Schade is er niet. Er raakte bovendien niemand gewond. Het is aan de aannemer zelf om uit te maken wat er fout liep", aldus De Clerck. Aan de weersomstandigheden lag het alvast niet. Ook bij dertig graden en zonder zuchtje wind kon dit voorgevallen zijn. Wel staat vast dat door het kordate optreden van de hulpdiensten een mogelijk grote ramp is vermeden.





Gratis maaltijd

De geëvacueerde bewoners mochten rond 17 uur terug naar hun woning. Zich vervelen was tijdens de opvang niet aan de orde. "Ik heb hier samen met vriendinnen 'een kaartje gelegd'", zegt Henriette Koopman (82), die 's ochtends wel onder de indruk was. "Amai, ik had amper tijd om mijn pyjama uit te doen. Ik woon recht tegenover die kraan en had hem na dat voorval in Nieuwpoort al enkele weken in de gaten. Of ik schrik had? Neen, eigenlijk had ik zelfs al een vluchtroute langs 'mijne koer' uitgestippeld in het geval er iets zou gebeuren", lacht Henriette. Ook Bart Lippens is dezelfde mening toegedaan. "Ach, we krijgen hier een gratis maaltijd en koffie. De hulpdiensten hebben goed werk geleverd. Zelf lag ik nog te slapen toen ze aan mijn voordeur stonden. Het belangrijkste is dat alles goed is afgelopen", besluit Bart.